Automatikusan némítja a Valve a toxikus Counter-Strike: Global Offensive játékosokat

Egy egészen újszerű megoldást kíván alkalmazni a Valve a Counter-Strike: Global Offensive kapcsán, ugyanis a toxikusság kiirtása érdekében bevezetnek egy szisztémát, ami automatikusan némítja a toxikus egyéneket.

Bár manuálisan most is lehet intézni a némítást, viszont az új rendszer lényege az lenne, hogymajd a játékos a mikrofonjába.Egy ideje már lehet jelenteni a profilokat az agresszív kommunikáció miatt, és ha valaki túl sok jelentést kap, akkor életbe lép a már említett büntetés. Sajnos azonban ezzel a rendszerrel is vissza lehet élni, de reméljük, hogy sikerül a fejlesztőknek megtalálni az aranyközéputat, hogy a mérges játékosok ne zúdítsanak el valakit csak azért jelentésekkel, mert mondjuk nem játszik túlzottan jól.