Ausztrál operátorok jöhetnek a Rainbow Six Siege-be

Számtalanszor volt már dolgunk különféle szivárgásokkal a Rainbow Six Siege kapcsán, ezúttal azokról az operátorokról hullhatott le a lepel, akik megnyitják majd a Year 4 szezon első Operationjét.

Redditen tétetett közkinccsé egy iszonyatosan alacsony felbontású kép, melyen ott virít a kérdéses nemzet zászlaja, a háttér pedig erősen hajaz az Ausztráliára jellemző területekre.Ezzel párhuzamosan egy ResetEra-felhasználó azt állította , hogy egy jó barátja, aki a szakmában dolgozik, elárulta neki, hogy, előbbi a védők tárházát fogja gyarapítani, és egy olyan berendezést tud telepíteni, melyen ha áthalad egy ellenséges drón, akkor afelett át tudja venni az irányítást, míg Gridlocke egy olyan hálót lesz képes lerakni, ami sebzést oszt ki az áldozatra, és még hangjelzést is produkál.Emberünk elmondása szerint is Ausztrál operátorok jönnek, hovatovább azt is megtudta, hogy 2019 második szezonjában a Kanal térkép kerül újradolgozásra.