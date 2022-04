Augusztusra csúszott a Two Point Campus megjelenési dátuma

Two Point Campus , a Two Point Studio következő furcsa menedzsment szimulációja késik, ahogyan az a legfrisebb bejelentésből kiderült, melyet frissen tett közzé a fejlesztőstúdió.

A játéknak mindössze néhány hét múlva, májusban kellett volna megjelennie, azonban bejelentették, hogy a szoftver megjelenése néhány hónappal későbbre, augusztusra tolódott. A Two Point Studios azért jelentette be a közelgő oktatási szimulátorának késését, mert célja, hogy a játék minden platformra jól optimalizált változatát kiadja., ezt jegyezzétek be a naptáratokba.A Two Point Hospital eredetileg PC-re és más számítógépes platformokra jelent meg még 2018-ban, majd a Two Point Studios két évvel később, 2020-ban adta ki a konzolos verziókat.

