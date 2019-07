Augusztusban robog be PS4-re a Black Desert Online

A roppant népszerű koreai MMORPG, a Black Desert Online PC-n már évek óta futja köreit, míg Xbox One-on az utóbbi hónapokban tette tiszteletét, ám hamarosan a Sony kurrens generációs konzoljának tulajdonosai is belevethetik magukat a mókába.

A nyár végén,, várhatóan ugyanazzal a tartalommal, mint amivel az Xbox One-os verzió is fut. Bár az alapverzió 30 dollárért, azaz kb. 10 ezer forintért rendelhető elő, fontos megjegyezni, hogy az Xbox One-os kiadvány is ennyivel rajtolt, majd napokon belül már csokipénzért be lehetett zsákolni.Sőt mi több, még a Game Pass felhozatalba is bekerült, így nem kizárt, hogy PS4-en is nagyon hamar le fog menni az a bizonyos árcédula, bár nagyban függ ez majd a játék érdekeltségétől.