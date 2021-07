Augusztusban prezentálja a Bungie a The Witch Queent, a Destiny 2 új expanzióját

Nem áll meg a Destiny 2 tartalmi támogatása, tekintve hogy horizonton van a The Witch Queen expanzió, amelyet a Bungie a következő hónapban, azaz egészen pontosan augusztus 24-én fog bemutatni, ha minden a tervek szerint alakul.

Eredetileg 2021 végén debütált volna a szóban forgó kiegészítő, viszont végül a COVID-19 miatt eltolták a dolgot a következő esztendőre. Egyelőre még nem tudni, hogy miféle tartalommal szolgál majd az újdonság, ugyanakkor ebben Savathunnal, az aktuális antagonistával fogjuk felvenni a harcot.A The Witch Queen egyébként az expanzió-trilógia második epizódja - az első ugyebár a Beyond Light volt, a zárást pedig a Lightfall szolgálja majd, így a három kiegészítés együtt ad ki egy nagy egészet, miközben külön-külön is bőven nyújtanak rengeteg finomságot.