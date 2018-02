A Bethesda a minap bejelentette, hogy idén sem hagyják QuakeCon nélkül rajongóikat, a kiadó ugyanis már kitűzte a dátumot és lefoglaltatta a helyszínt is, ezáltal írhatjuk is fel a naptárba, hogy augusztus 9-tól 12-ig érdemes lesz nyitva tartani a szemünket.

A QuakeCon 2018 idén is a texasi Grapevine-ban kerül megrendezésre, és bár a Bethesda ritkán jelent be itt új címeket, ellenben rendszerint egy halom kedvcsinálót és betekintési lehetőséget adnak játékaikba, így ha másért nem is, ezért érdemes lesz követni az eseményeket.Pláne annak fényében, hogy a Bethesda rendszerint, szóval ki tudja miféle meglepetések várnak majd ránk.