Az inXile Entertainment csapata bejelentette, hogy nemsokára már konzolokon is élvezhetjük majd a The Bard's Tale IV kibővített változatát, merthogy a csapat kicsit kipofozta a tavaly elég felemás formában megjelent legenda visszatérő részét.

Ez lett a The Bard's Tale IV: Director's Cut, mely a csapat tervei szerint, de szeptember 6-án dobozos verzióban egyaránt a gyűjteményünk részévé tehetjük PS4-en és Xbox One-on egyaránt.A The Bard's Tale IV: Director's Cut várhatóan nemcsak alapvető játékelemeket újít meg és bővít ki, hanem a történetet is, miközben a tartalom tekintetében szintén megannyi bónuszt gyűjthetünk be, ha ezt a kiadást választjuk.

