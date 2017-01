Augusztusban jönnek a Skylake-X és Kaby Lake-X processzorok

Fellendülni látszik a processzorok piaca, hiszen az Intel mellett már az AMD is komoly újdonságokkal készül 2017-re, így a verseny éleződik a két óriás között, ami a felhasználóknak is jól jöhet.

Nemrég az Intel felsőkategóriás újdonságairól érkeztek hírek, melyek már a megjelenés dátumát is megemlítik. A friss információk szerint, melyek az X299-es chipkészlettel párban kerülnek piacra.A bemutatóra állítólag a Gamescom 2017 alkalmával kerül sor, de már egy kicsit hamarabb, a Computex 2017-en is szó lesz az újdonságokról. A magok számát illetően vegyes lesz a paletta, hiszen 10, 8, 6 és 4 magos modelleket is kapunk.