Augusztusban jön PC-re a Monster Hunter World, befutott a gépigény is

Amint a Capcom megígérte korábban, tegnap este hivatalosan is bejelentették, hogy mikor számíthatunk a Monster Hunter World PC-s megjelenésére, mely gyakorlatilag sokkal közelebb van, mint azt korábban gondoltuk.

Olyannyira, hogy a hírek szerint a szörnyvadász kaland augusztus 9-én bukkanhat majd fel PC-n, és ezt az információt a készítők rögtön megfejelték pár extrával, ezáltal kiderült, hogy az előrendelők két extra digitális tartalmat zsebelhetnek be maguknak, ezáltal az Origin Set névre hallgató, a sorozat korai epizódjait idéző páncélcsomagot, valamint a Fair Wind Charm nevű brutális skillt.Ezen túlmenően kiderült még, hogy a standard változatok mellett a Monster Hunter World megjelenhet egy Digital Deluxe Edition-ben is PC-re, amihez még több digitális extra érkezik, így gesztusok, matricák, arcfestések, hajstílusok, valamint egy Samurai Set, benne a feudális Japán szamuráj harcosok felszerelésével.Ha még mindig nem lenne elég az információból, akkor hadd mutassuk be nektek a Monster Hunter World PC-s változatának gépigényét, amit a hír végén az első trailer koronáz meg.OS: WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT)Processzor: Intel Core i5-4460, 3.20GHz / AMD FX-6300Memória: 8 GB RAMGrafikus kártya: NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R7 260XDirectX: 11HDD: 20 GBOS: WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT)Processzor: Intel Core i3 8350 4GHz / Intel Core i7 3770 3.4GHz / AMD Ryzen 5 1500XMemória: 8 GB RAMGrafikus kártya: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570XDirectX: Version 11Storage: 20 GBDirectX: 11HDD: 20 GB

