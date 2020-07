Augusztusban jön PC-re a Horizon Zero Dawn

Erős nyár vár a PC-s tábor számára, tekintve hogy nemcsak a Death Strandinggel gazdagodnak ezen platform játékosai, de még ebben az évszakban egy másik egykori PS4-exkluzív is átcsapódik a számítógépek világába.

Kiderült ugyanis a Horizon Zero Dawn megjelenési dátuma, ami egy határozottan közeli napra szól:, ráadásul mindezt egy trailerrel vezették fel.A framerate nem lesz zárolva PC-n, lesz ultraszéles monitor támogatás, javított grafika, egy kazal fejlesztés a PS4-es változathoz képest, így összességében egy sokkal erősebb élményt kaphatnak majd vizuálban azok, akik PC-n ugranak rá a Horizon Zero Dawnra. Még egy rendes benchmarking eszközt is integrál a fejlesztőcsapat, ami meg külön öröm.

