Augusztusban jön a többjátékos támogatás a Stardew Valleybe

Pár hónapja már futja tesztköreit a nyílt bétában a Stardew Valley többjátékos módja, hamarosan pedig végre valahára implementálják a teljes játékba is, ráadásul nem is kell már sokat várni rá.

Egészen pontosan, mely első körben PC-re, Macre, és Linuxra fog kijönni. A konzolos változatot illetően egyelőre nincsenek részletek, a fejlesztők annyit mondtak ennek kapcsán, hogy hamarosan jön minden platformra a közös mókázás lehetősége.Embertelen mennyiségű játékos könyörgött már jó ideje a többjátékos módért, így remélhetőleg most ezek a hangok kicsit csillapodni fognak. A haverokkal való bolondozás érkezésének apropóján egy hangulatos előzetest is kaptunk, mely nagyjából előrevetíti, hogy milyen nyugodt élményben is lesz részünk, ha pajtásainkkal együtt ültetünk és aratunk.

Nézd nagyban ezt a videót!