Augusztusban jelenik meg az Aliens: Fireteam Elite

A Cold Iron Studios egy friss trailer formájában erősítette meg a sokak által várt Aliens: Fireteam Elite megjelenési dátumát, amelyben akár kooperatív élményként is felvehetjük a harcot a Xenomorphok végtelen hordái ellen.

Az eredeti Alien-filmtrilógia után 23 évvel járunk, és egy survival címről beszélünk. Akár két barátunkkal is vállt vállnak vetve küzdhetünk az ellenlábasok ellen, de természetesen mindig ott az opció, hogy a mesterséges intelligencia által vezérelt csapattársak oldalán osszuk az ólmot.És hogy minderre mikor számíthatunk? Nos, ha gondosan megfigyeled az alábbi kedvcsinálót, akkor kiderü, hogy az Aliens: Fireteam Elite premierjét 2021. augusztus 24-ére ütemezték be, amikor is ellátogat a projekt PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, PS5-re és Xbox Series S / X-re.

