Augusztusban ismét látható lesz mozgásban a Sekiro: Shadows Die Twice

Az idei E3 expó részeként mutatkozott be Sekiro: Shadows Die Twice címmel a Dark Souls-sorozattal elhíresült From Software legújabb alkotása, amit bár akkor mozgásban is láthattunk, azonban hamarosan ismét lehetőségünk nyílik ismerkedni vele.

Mindezt maguk a készítők jelentették be, akik elárulták, hogy természetesen alkotásuk is ott lesz majd a Sony következő nagy ázsiai rendezvényén, avagy az augusztus 18-án és 19-én megrendezésre kerülő thaiföldi PSX Southeast Asián, aholEbből pedig természetesen mi is profitálhatunk majd, hiszen a játszható demó számunkra egyet jelent azzal, hogy akár a fejlesztők, akár a rajongók, de valakik biztosan feltöltenek majd a világhálóra pár gameplay felvételt a középkori japán kalandból. A Sekiro: Shadows Die Twice megjelenését egyébiránt csak jövőre várhatjuk, méghozzá PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.