Régóta a levegőben lóg már a Marvel's Avengers soron következő nagy expanziója, ami Fekete Párducot emeli be a Crystal Dynamics és a Square Enix közös RPG-jébe - most pedig végre van hozzá megjelenési dátumunk is.

A War for Wakanda cím alatt futó kiegészítés kapcsán leleplezték az alkotók, hogy augusztus 17-én integrálják a játékba, és mivel ingyenesen adják ki, ezért boldog-boldogtalan hozzáférhet majd. Ezzel Fekete Párduc lesz a harmadik karakter, akit frissen csapnak hozzá a felhozatalhoz a premiert követően.Az első ugyebár Kate Bishop volt, míg a második Clint Barton - habár igazából ez a két figura egy és ugyanaz, tekintve hogy mindketten Hawkeye-t testesítik meg, csak eltérő variánsok formájában.

