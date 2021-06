Pár évvel ezelőtt írtunk a brutális sikernek betudható magyar indie gyöngyszemről , a Black Geyser: Couriers of Darkness -ről, amely most augusztusban fog debütálni early access állapotban, és nem kevesebbet ígérnek az alkotók, mint egy 60 órányi tartalommal bíró RPG-t.

A Pillars of Eternity és a Baldur's Gate nyomdokain haladó, izometrikus nézetű címről van szó, és mivel elrajtol a program Steames oldala , így már most Wishlistre tehetitek a játékot, hogy ne maradjatok le róla. A korai hozzáférésű állapot pontos debütálásaAz early access-ben még csak angol nyelv lesz, később azonban a teljes megjelenésre magyar fordítást is kap a Black Geyser: Couriers of Darkness . Íme egy videó a játékról, hogy el tudd helyezni a térképen:

