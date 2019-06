Augusztusban elhagyja a korai hozzáférésű státuszt a Hunt: Showdown

Tavaly került be a korai hozzáférésű játékok sorába a Hunt: Showdown PC-n, majd az idei év elején csatlakozott az Xbox Game Preview programba is, így már jó ideje jelen van a szoftver a köztudatban.

Hamarosan viszont teljes értékű alkotássá avanzsál, lévén a Crytek bejelentette, hogy a kérdéses mű augusztus 20-án elhagyja az early access állapotot mind PC-n, mind Xbox One-on.Az említett dátumtól kezdve 40 dollárért, ergo közel 12 ezer forintért fogják kínálni, sőt mi több, a fejlesztők partnerkapcsolatba léptek a Koch Mediával annak érdekében, hogy világszerte fizikai kópiák formájában is beszerezhessék a játékosok a Hunt: Showdown t.Akik birtokolták már a korai hozzáférésű állapotában is a címet, azok egy exkluzív legendás fegyverkinézettel gazdagodnak., ugyanis az őszi szezon folyamán erre a platformra is megérkezik a cím.