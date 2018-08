Augusztus végén érkezik a Warhammer: Vermintide 2 - Shadows over Bögenhafen DLC

Még a hónap végén megkapjuk a Warhammer: Vermintide 2 első letölthető tartalmát, melyet Shadows over Bögenhafen címmel egy nyúlfarknyi trailerrel vezetett fel a Fatshark csapata.

Az augusztus 28-án megjelenő bővítményt PC-re és Xbox One-ra várhatjuk, és egyelőre nem sokat tudunk róla, a mellékelt felvételen is csak egy holdvilágos, sűrű ködlepelbe burkolózott várost láthatunk, ahol valaminek nagyon örülhetnek, hiszen az utolsó pillanatok tűzijátékkal záródnak.A Shadows over Bögenhafen, amit májusban már megelőzött egy ingyenes frissítés. Ezzel napi kihívások, újabb küldetések, és több mint 100 extra kozmetikai tárgy, skinek, sapkák és egyebek érkeztek, most azonban értelemszerűen többet várunk.

