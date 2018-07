Augusztus elején robog be a For Honor hetedik szezonja

For Honor köszöni szépen él és virul, a Ubisoft szokásosan kimentette egy gyalázatosan indult játékát a süllyesztőből, a folyamatos kontent adagolás pedig okot ad arra, hogy miért nézzenek vissza időről időre a felhasználók.









A hetedik szezon, mely a hangzatos Storm and Fury nevet kapta, ez pedig egy vadonatúj pályát, újragondolt fejlődési szisztémát, és néhány karakter jelentős újra dolgozását fogja szállítani, illetve minden battle outfit féláron lesz elérhető.Az új térkép, a Secluded Keep a legtöbb módban játszható lesz, két pofás képen meg is tekintethetitek a roppant hangulatos helyszínt alább. Végül, de nem utolsó sorban, minden hétvégén bajnokságokon vehetünk majd részt, ezzel is ösztönözve a játékosokat a kompetitív részvételre, végeredményben tehát egy elég masszív frissítést pakoltak össze a franciák.