Augusztus 21-én mutatkoznak be az 8. generációs Intel processzorok

A processzorok piacán mostanság az AMD tudott magának több szerepet szerezni a hírekben, hiszen a Ryzen széria végre teljes pompájában bemutatkozott a Ryzen 3 és a Threadripper családok bemutatásával, hamarosan pedig az Intel veheti át a főszerepet.

A vállalat ugyanis nemrég bejelentette, hogy augusztus 21-én egy Facebook Live keretein belül mutatja be a nagyközönség számára a 8. generációs megoldásait. A bemutatón nem csak az egyes lapkák tulajdonságait fogják majd részletezni, hanem a virtuális valóság is szerepet kap majd.A programok között szerepel néhány partneri megoldás bemutatása is és az ünnepi szezonra érkező ajánlatok is szóba kerülnek majd. A 8. generáció várhatóan nagyobb előrelépést hoz majd, mint az ezt megelőzők, de hatalmas újításokra azért nem számíthatunk.