Átugorhatatlan hirdetések kerültek az NBA 2K19-be, a játékosok tombolnak

Az NBA 2K19 -ben átugorhatatlan hirdetések ütötték fel a fejüket, amiket minden egyes mérkőzés előtt kötelező végignézni, amivel semmi gond nem lenne, ha egy free-to-play alkotásról beszélnénk, ellenben egy teljes értékű, fizetős szoftver az alany.

Az oka megvan rá a kiadónak, lévén mostanában nem győzik hogy leárazni a játékot, volt, hogy már gyakorlatilag csokipénzért kínálták, csak vigyék. Ettől függetlenül viszont 60 dolláros, azaz a tripla-A jellegzetes kezdőárán vett rajtot az aktuális kosaras őrület, amit sokan ki is csengettek.Ennek fényében jogos a felháborodás, hogy még nekik is bámulniuk kell a hirdetményeket, bár a teljes sztorihoz hozzátartozik, hogy korábban is akadtak már ilyen jellegű megmozdulások a játék berkein belül, ezúttal viszont újabb termékek kerülnek reklámozásra, például a Converse márka, de még a Snowfall című sorozat is saját blokkot kapott.Természetesen a játékosok egyáltalán nem örülnek ennek a húzásnak, a Reddit és a Twitter egyaránt forrong a mérges fogyasztóktól,

Nézd nagyban ezt a videót!