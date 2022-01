Attack on Titan crossover jött a Call of Duty: Vanguardba

Az Attack on Titan és a Call of Duty keresztezi egymást egy új pakkal, amely a Call of Duty: Warzone-ba és a Call of Duty: Vanguard ba hivatott crossover eseményt hozni az anime sorozattal.





A Tracer Pack: Attack on Titan: Levi Edition Bundle számos új skint tartalmaz különböző fegyverekhez és még sok máshoz. Ezek közül a legfontosabb egy új skin a Daniel Yatsu operátorhoz, amely Levi Ackerman osztott frizuráját, bézs Survey Corps dzsekijét adja neki. Egy új befejező mozdulat, MVP képernyő és kiemelt intro is jár a csomaggal. Továbbá A Survey Corps szárnyakkal díszített emblémáját, három fegyver tervrajzotTermészetesen nem légből kapott a mostani crossover, mivelhogy frissen rajtolt a végső felvonása az Attack on Titannek a napokban.