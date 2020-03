Átszerveződik az Avalanche Studios, már készül is az új játékuk

Az eddig Avalanche Studios néven ismert brigád egy átszerveződés következtében nemcsak, hogy át lett keresztelve Avalanche Studios Groupra, de még fel is osztották három felé a csapatot, melyek külön-külön fognak tevékenykedni.

A három csapat, amire felszeleteltél a társaságot: egyrészt itt van nekünk azdivízió, akiknek ugyebár a Rage 2-t, a Mad Maxet és a Just Cause-szériát köszönhettük. Másodszor ott a stockholmidivízió, akik a theHuntert csinálták.Végül, de nem utolsó sorban, a Generation Zero alkotóinak atyjából összeálló, Malmóban leledző székhellyel rendelkezőaz, aki a csapatot erősíti. A Generation Zerót ugyebár az Avalanche Studios egy része fejlesztette, most őket keresztelték át és sorolták őket egy konkrét divízióba.A Systemic Reaction ezzel együtt ki is adott egy fél perces kis teasert az új alkotásához, amiből konkrétan semmi nem derül ki, csak hogy havas tájra vonulunk. Nézzétek csak:

