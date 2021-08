Átnevezték hivatalosan is a PUBG-t

A PUBG, avagy eredeti, eddigi teljes címén, a PlayerUnknown's Battlegrounds egy kisebb átkeresztelésen esik át, ami azt hivatott szolgálni, hogy a jövőben egy fokkal egyszerűbb legyen hivatkozni a népszerű battle royale címre.

Nyilván eddig is mindenki PUBG-nak nevezte az alkotást, viszont most a kiadó igazodik is ehhez, tekintve hogy a továbbiakban PUBG: Battlegrounds cím alatt fog futni az eredeti alapjáték. Ez azért fontos, mert innentől a franchise további darabjai is ezt a címsémát követik, például a mobilos spin-off PUBG: New State cím alatt jön, és így tovább.Abba ne menjünk bele, hogy így gyakorlatilag a cím annyit tesz, hogy PlayerUnknown's Battlegrounds: Battlegrounds, inkább csak fogadjuk el a tényt, hogy leegyszerűsítették formálisan is a címet.