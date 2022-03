Az orosz erők megszállták Ukrajnát, és a háború már 19 napja tart, a S.T.A.L.K.E.R fejlesztője pedig, a GSC Game World az ukrán fővárosban, Kijevben székel, amelyet jelenleg támadás ér, és a háború kezdete óta elítéli az invázió embertelen kegyetlenségét, és szünetelteti a munkálatokat.

Ma frissítették a Stalker 2 Steam-bejegyzését, és. Ez a változás a legtöbb Steam-bejegyzést és leírást érintette, bár az eredeti "Heart of Chernobyl" írásmód továbbra is látható a promóciós képeken és néhány listán.A változtatásról nincs nyilatkozat, de az ok szinte biztosan az, hogy a Chornobyl a régió ukrán, míg a Chernobyl az orosz írásmódja.