Átnevezik az Overwatch revolverhős karakterét, McCree-t

Az Overwatch revolverhős karaktere, McCree egy kisebb változtatáson esik át, ugyanis a Blizzard Entertainment bejelentette, hogy átnevezik, miután egy olyan személy neve inspirálta, akit elbocsátottak már a cégtől a zaklatásos ügyei miatt.

Még nem tudni, hogy mi lesz a figura új neve, ugyanakkor a sztori szerint abszolút megalapozott az egész, lévén már McCree lore-jában is van rá konkrét utalás, hogy valójában nem is ez az igazi neve.Jesse McCree alapján kapta a karakter a nevét, aki a csapat vezető pálya designere volt, és a Blizzard szerint most ősszel ki fognak adni egy frissítést, ami hoz egy új sztori fejezetet, és ebben magyarázzák majd el a névváltoztatás okát. Íme a stúdió hivatalos közleménye a Twitterről: