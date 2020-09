Átnevezi a koronavírus miatt a The Last of Us ünnepnapját a Naughty Dog

Az elmúlt hét évben tradícióvá vált, hogy a The Last of Us ünneplésére kijelölnek egy napot a Naughty Dog srácai, amikor is a rajongók 24 órán keresztül élhetnek a szenvedélyüknek, és ez a nap szinte teljes egészében Joel és Ellie kalandját élteti.

Ez szeptember 26-án szokott lenni, és ami a pikantéria az egészben, hogy eredetileg Outbreak Day néven futott az ünnepnap. Tekintve, hogy gőzerővel tapossuk a koronavírus-járvány időszakát, így a fejlesztők nem érezték volna helyesnek, ha ezen a néven menne továbbra is az ünnepnap.Éppen ezért úgy határoztak, hogy mostantól The Last of Us Day néven lesz keresendő az annuális esemény. A Naughty Dog emellett elhintette, hogy izgalmas dolgokkal készülnek, amiket az elkövetkezendő pár napban le is lepleznek.