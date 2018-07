Átlépte az ötmilliós játékosszámot a Gran Turismo Sport

Bár a Gran Turismo Sport eléggé megosztotta a széria rajongóit, de végeredményben a Polyphony Digital és a Sony közös gyermekét sikerként könyvelhetjük el, ugyanis már több, mint ötmillió játékos nyúzta a játékot.

Ha azt nézzük, hogy a tavaly októberi megjelenés révén még egy éve sincs kint a stuff, és ha a PlayStation 4 exkluzivitást is figyelembe vesszük, akkor ez bizony egy kifejezetten szép szám, és ki tudja hol van még a vége.A fejlesztők rendszeresen frissítik a játékot, folyton új dolgokkal látják el játékosaikat,, tehát nem fognak unatkozni a rajongók. A megjelenés óta több single player tartalom is került a Gran Turismo Sport -ba, eventek, pályák és nem kevés autó is érkezett, illetve nem rég került be a 24 órás Le Mans-i futam, mely igazi csemege az erre ínyencek számára.