Átlépte a 80 millió játékost a Rainbow Six: Siege

A Rainbow Six már jó ideje a Ubisoft egyik legnagyobb pénztermelője, és bár a sorozat új egyjátékos részének hiánya csalódást okozott néhány rajongónak, tagadhatatlan, hogy a Rainbow Six most nagyobb, mint valaha.

A Ubisoft bejelentette a Rainbow Six frissített játékosszámát, és úgy tűnik, a sorozat lendülete nem hagy alább. Nem meglepő, hogy a Rainbow Six: Siege tovább növekszik, és mára már több mint 80 millió játékost gyűjtött össze, akik közülEközben a nemrégiben debütál Rainbow Six Extraction a január végi megjelenés óta már meghaladta az 5 millió játékost - ami természetesen magában foglalja a Game Pass és a Buddy Pass segítségével érkező játékosokat is.