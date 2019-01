Atlas: hackerek második világháborús tankokat és repülőgépeket tettek a pályára

Természetesen kétségtelen, hogy az ARK: Survival Evolved fejlesztőinek új MMO-ja, az Atlas botrányos állapotban van, viszont hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy nem kacagunk jókat a játék elképesztő otrombaságain.

Most éppen az egyik fejlesztő profilját törte fel valaki sikeresen, aki ezután, amit miután a fejlesztők észrevettek, gyorsan leállították a szervereket, és helyrerakták a dolgokat.Szerencsére ezeket több videófelvételen is megörökítették, így számunkra is megmaradt az élmény. A játékosok a Black Butterfly nevezetű hackercsapatot gyanúsítják, mint elkövetők, amire szinte bizonyítékként is szolgálhat, hogy az alábbi egyik felvételen akkor terem ott egy bálna, amikor a Black Butterfly egyik hajóját megközelítik.