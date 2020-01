Átfogó trailert kapott a Zombie Army 4: Dead War

A közelgő indulás alkalmából most lehetőségünk nyílik mindent szemügyre venni a Rebellion beteg zombis akciójátékából, mely egyenesen a második világháborúba repít vissza minket annak érdekében, hogy részesei lehessünk egy őrült zombimészárlásnak.

Az alábbi hatperces kedvcsináló részeként pedig most az alapoktól indulva mindent megtudhatunk a játékról, mely a korábbi részekhez viszonyítva a mozgókép alapján korábban soha nem látott ellenfeleket, speciális képességeket, fegyvereket és persze vadonatúj helyszíneket is kínál nekünk, méghozzá egy minden eddiginél nagyobb és kihívásokkal gazdagon megpakolt Horda játékmód társaságában.A trailer tanúsága szerint a Zombie Army 4: Dead War egy vadonatúj történeti kampánnyal is kecsegtet nekünk, melyben 1-4 játékos teheti próbára képességeit az 1946-os esztendő Olaszországában, ahol a halhatatlanná vált Führerrel szemben kell harcba szállnunk.Ha érdekel a Sniper Elite alapjaira felhúzott zombis őrület,PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.

Nézd nagyban ezt a videót!