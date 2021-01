Átfogó gameplay trailert kapott a Werewolf: The Apocalypse - Earthblood

Ha eddig elképzelni sem tudtad volna, hogy miként valósítja meg a Cyanide csapata a vérfarkasos koncepciót a Werewolf: The Apocalypse - Earthblood részeként, akkor érdemes lehet megtekintened a játék legújabb kedvcsinálóját, mely minden kérdésedre válaszol.

Mint az alábbiakban látható, a Werewolf: The Apocalypse - Earthblood keretein belül egy Cabal nevű fickót irányíthatunk majd, aki emberi alakja mellett át tud alakulni egyszerű farkassá és vérszomjas vérfarkassá is, alakját pedig minden esetben az aktuális helyzet határozza majd meg.A külsőnézetes akciójátékok sajátosságaira épülő Werewolf: The Apocalypse - Earthblood nem egy tripla-A kategóriás cím, ez messziről látható rajta, de azért így is okozhat pár kellemes percet, ha megjelenik február 4-én PC-re, valamint PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X-re.

Nézd nagyban ezt a videót!