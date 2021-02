Friss kedvcsinálót kapott a Focus Home Interactive és a Passtech Games közbenjárásával készült Curse of the Dead Gods címre keresztelt akció-szerepjáték, aminek igencsak fontos apropója volt rajongói szemmel.

Egyrészt ugyanis a felvételen soha nem látott alapossággal láthatjuk, hogy mivé vált az elmúlt néhány hónap során ez az ígéretes projekt, másrészt pedig a premier már itt van a kanyarban, hiszen február 23-án számíthatunk rá PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt.Ha tehát eddig nem volt szerencséd megismerkedni a Curse of the Dead Gods sajátosságaival, netán csak most hallasz először a játékról, akkor az alábbi videónál keresve se találhatnál jobbat a kezdéshez.

