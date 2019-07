Helyesek voltak azok a pletykák, melyek azt hangoztatták, hogy videojáték készül az új Zombieland mozifilm alapján , lévén átesett a hivatalos bejelentésen a Zombieland: Double Tap - Road Trip , amitől továbbra sem vagyunk lenyűgözve.

















Ennek az oka egyrészt az, hogy a GameMill Entertainment fejleszti, akiknek a legnagyobb teljesítményük talán a Nickelodeon Kart Racers volt, másrészt pedig az első képek alapján csak egy izometrikus nézetből átélhető akciózást kapunk a pénzünkért cserébe, amire egyáltalán nincs most szükségünk.Annak ellenére sem, hogy a játékban felbukkan a film összes sztárja, és a készítők nemcsak kampányról, hanem heti kihívásokról, sőt horda- és túlélő módról is gondoskodtak nekünk, de mindez hiába, haMárpedig a Zombieland: Double Tap - Road Trip nem mobilokra érkezik, hanem PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is, méghozzá a tervek szerint október 15-én.