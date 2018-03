Átesett a hivatalos bejelentésen a Shadow of the Tomb Raider

Az ígéreteknek megfelelően a Square Enix hivatalosan is lerántotta a leplet Lara Croft kalandjainak legújabb fejezetéről, amiről egyelőre csak egy szimpla teaser trailert kaptunk, mégpedig azt, ami pár órával ezelőtt már teljes egészében kiszivárgott.

Most azonban itt van a Shadow of the Tomb Raider első kedvcsinálója pazar minőségben, és mindössze annyi derül ki belőle, hogy Larára ismét nagy veszélyek várnak, aktuális kalandja pedig talán a dél-amerikai dzsungelekbe vezet minket, a történetben pedig a maja civilizációnak is fontos szerepe lesz. Shadow of the Tomb Raider immáron, és nem lesz semmiféle platform-exkluzivitás, ebben az időpontban PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is beszerezhetjük majd. A játékról bővebb részleteket április 27-én kapunk!

Nézd nagyban ezt a videót!