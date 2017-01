Átadásra kerültek az első Steam Díjak

A Valve még novemberben bejelentette, hogy mivel korunk legnagyobb videojátékos digitális disztribúciójává nőtték ki magukat az évek során, ezért megtehetik, hogy minden év elején egy saját virtuális díjátadót szerveznek.

Ez lett a The Steam Awards, avagy magyarul, hovatovább a jelöltek tekintetében is akadhatnak meglepetések, de ez nem is akkora baj, hiszen mit ért volna megint egy olyan díjátadó, ahol az év legjeire lehetett volna szavazni nem igaz?Lássuk tehát, hogy a Valve miként értelmezte a feladatot, és a rajongók szavazatai alapján kik lettek idén a legjobbak az egyes kategóriákban:A "Leginkább ölelésre szoruló főgonosz" díj: Portal 2A "Nálam ez a játék már szuper volt, mielőtt díjat nyert" díj: Euro Truck Simulator 2 Az "Idő próbája" díj: The Elder Scrolls V: SkyrimA "Csak még 5 perc" díj: Counter-Strike: Global OffensiveA "Hűűűhaaaaa, haver!" díj: Grand Theft Auto VA "Játék a játékban" díj: Grand Theft Auto VA "Nem sírok, csak valami a szemembe ment" díj: The Walking DeadAz "Egy haszonállat legjobb felhasználása" díj: Goat SimulatorA "Bumm, bumm" díj: DoomAz "Imádom utálni" díj: Dark Souls 3A "Dőlj hátra és lazíts!" díj: Euro Truck Simulator 2 A "Barátokkal jobb" díj: Left 4 Dead 2