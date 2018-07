Asztali szerepjáték készül a The Witcher-sorozat alapján

A CD Projekt RED munkatársai bejelentették, hogy aki két megjelenés között is szeretne nagyokat kalandozni a The Witcher-sorozat univerzumában, annak sem kell keseregnie többet, hiszen érkezik a játékhoz kapcsolódó klasszikus asztali szerepjáték.

Az egyelőre csak The Witcher Role-Playing Game név alatt emlegetett művet a Cyberpunk 2020 mögött álló R. Talorian Games segíti tető alá hozni a lengyeleknek, akik annyit már elárultak, hogy, a játékosok pedig saját karaktert alkothatnak, akinek saját kasztot, fajt és egyebet választhatnak, miközben szörnyekre vadásznak és belefolynak a politikai intrikákba is.Hogy a The Witcher táblás szerepjáték pontosan mikor érkezik, az egyelőre nem ismert, ellenben azt már tudjuk, hogy az R. Talsorian Games először augusztus első napjaiban, a Gen Con 2018 eseményen mutatja be a játékot.