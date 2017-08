Asztali klienst kapott a Twitch

A Twich körüli őrület egyáltalán nem csökkent az elmúlt években, a YouTube súlyos problémáival pedig nemrég egy újabb hullám kezdődött, így egyre több youtuber igazol át az Amazon oldalára, akik újabb nézőket hozhatnak a szolgáltatás számára.

A Twitch már szinte mindenen elérhető, hiszen a PC mellett mobilon, táblagépen és televíziókon is megjelent, a számítógépes felhasználók azonban sokáig csak a böngészőből érték el az oldalt. Néhány hónapja béta fázisban megjelent a dedikált asztali szoftver is, melyet pár hónapos csiszolgatás után késznek láttak a széleskörű rajtra.Nemrég ugyanis bejelentették, hogy bárki számára elérhető az asztali Twitch kliens, mely olyan extrákat hoz a böngészős változattal szemben, mint például az éjszakai mód, de a felhasználók akár írásban vagy videóban is kommunikálhatnak egymással. Már azt is tudni, hogy mi lesz a következő nagy újítása a programnak, hiszen a fejlesztők elárulták, hogy felhő-alapú háttérszolgáltatást terveznek beépíteni, az ott feltöltött fájlokat pedig bármelyik Twitch klienssel el lehet majd érni.