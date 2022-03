Aszimmetrikus Szellemirtók-játék érkezik a Predator: Hunting Grounds alkotóitól

Egy új Szellemirtók játék érkezik a Friday the 13th: The Game és a Predator: Hunting Grounds fejlesztő csapatától még ebben az évben, ami érkezik konzolokra és PC-re is egyaránt.

Kedden jelentette be a fejlesztő Illfonic, hogy Ghostbusters: Spirits Unleashed címmel készítenek egy minden korosztálynak szóló, négy az egy ellen aszimmetrikus többjátékos játékot, amelyben a saját eredeti Ghostbusters-csapatodat alakíthatod - vagy egy szellem szerepébe bújhatsz, aki a kísértetjárta pusztításra szánja el magát.Szellemirtóként a játékosok első személyben protoncsomagokkal, részecske dobókkal, szellemcsapdákkal és egy PKE-mérővel rendelkeznek majd, hogy négyfős csapatként követhessék, támadhassák és legyűrhessék a szellemeket.

