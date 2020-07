Asterix & Obelix XXL Romastered címmel készül a 2003-as játék felújított változata

Újabb Asterix & Obelix videojáték kap feldolgozást hamarosan, az Atari ugyanis bejelentette, hogy az OSome Studio segítségével elkészülhet az eredetileg 2003-ban napvilágot látott Asterix & Obelix XXL újragondolása is.

Az Asterix & Obelix XXL Romastered címet kapott átirat az egykoron PS2-re, PC-re, Game Boy-ra és GameCube-ra megjelenő alkotást most PS4-re, Xbox One-ra, Nintendo Switch-re és természetesen PC-re is elhozza,A kérdéses átirat várhatóan lényegesen csinosabb, minden téren modern grafikai körítéssel jelenhet majd meg, de új játékmódok, játékelemek, valamint normális kamerakezelés is vár benne ránk, miközben lehetőségünk nyílik bármikor váltani benne az eredeti és a felújított megjelenés között.