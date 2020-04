Assassin's Creed Valhalla néven jöhet a vikinges folytatás

Délután óta megy egy stream az új Assassin's Creedhez kapcsolódóan, melyben a neves illusztrátor, BossLogis rajzolja meg élőben a játék művészeti rajzát, és míg a fél világ várja, hogy végre leleplezzék teljes körűen a szoftvert, addig úgy fest, már ki is szivárgott a cím.

Felbukkant ugyanis a világhálón az assassinscreedvalhalla .com névre hallgató weboldal, miáltal kapásból arra asszociálhatunk, hogy. Nem mellesleg ugyanazzal a domain oldallal regisztrálták be a címet, amivel pár éve az Assassin's Creed Odyssey-t is, úgyhogy biztos, hogy hivatalos az infó.Egyelőre még semmi tartalom nincs rajta, ami elárulna bármit is, de tulajdonképpen ez meg is erősíti, hogy valóban a vikingkorba kalauzol minket az új felvonás, ahogyan azt évek óta pletykálják. Addig pedig, amíg kiderül bármi komolyabb, nézzétek a streamet ti is:

