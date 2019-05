Az Assassin's Creed Odyssey-hez tartozó The Fate of Atlantis DLC-sorozat második darabja, a Torment of Hades hamarosan berobog, amely közvetlenül az első felvonást, a Fields of Elysiumot fogja folytatni.

A Steames értékelések a The Fate of Atlantison eddig a "Nagyon pozitív" tartományban vannak, így kétség kívül meggyőzte a kérdéses kiegészítő első része a közönséget, meglátjuk, hogy ais hasonló eredményeket produkál-e majd.Ahogyan azt a név is sugallja, a DLC során találkozni fogunk Hadésszal, ráadásképp megannyi csodálatos és változatos helyen megfogunk fordulni, így turistalátványosságnak sem lesz utolsó az expanzió által felvezetett környezet.