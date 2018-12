Artifact: az egyik legdrágább kártyát gyengítették

A Valve kőkeményen beletenyerelt a lócitromba, amikor olyan mikrotranzakciós üzleti modellre építették fel az Artifactot, amit a játékosok nem túlzottan kultiváltak, most pedig megint sikerült felbosszantaniuk a közösséget.

Az egyik legerősebb kártya, amire lecsaphatsz a játék elején, az az Axe névre hallgató, 15 dollárt kóstáló lapocska, amit ha valaki megvásárolt korábban, az vélhetőleg nem lesz túl boldog, ugyanis most a stúdió legyengítette a kártyát: 7/2/10-es statisztika helyett immáron 6/2/10-es pontokkal operál., de ezt szinte teljesen ignorálva nyúltak több laphoz is, sőt még egy másik drága kártya is nerfelve lett, a Drow Ranger, bár azért néhányat szerencsére erősítettek is. Az aktuális frissítés teljes listáját ITT tudod lecsekkolni!