Árkád gépeken tér vissza a House of the Dead

A Sega bejelentette, hogy több japán kiadóhoz hasonlóan ők sem szeretnék hanyagolni az országban igencsak nagy népszerűségnek örvendő árkád masinákat, ezáltal egy igazi legendát szeretnének visszahozni a rajongóknak.

A kiadó ugyanis bejelentette a House of the Dead: Scarlet Dawn-t, mint a legendás House of the Dead franchise legújabb tagját, mely ugyanúgy az on-rails shooterek stílusában fogant, mint a széria korábbi epizódjai, de most az Unreal Engine 4 grafikus motornak hála minden eddiginél félelmetesebb és realisztikusabb élmények várják a rajongókat.A Sega szerint a House of the Dead: Scarlet Dawn első tesztgépei január 19. és január 21. között válnak kipróbálhatóvá a tokiói Akihabara Building 3-ban, de hogy a végleges változatok mikor lephetik el a játéktermeket, az egyelőre olyan kérdéses még, mint a nyugati megjelenés.