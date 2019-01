Ariana Grande is gamer girl, most éppen egy pokémont tetováltatott a karjára

Lady Gaga után Ariana Grandéről, az ismert énekesnőről is kiderült, hogy imádja videojátékokkal múlatni az idejét, vagyis egy újabb híres gamer girlt köszönthetünk a színen, aki ráadásul tetoválással is bizonyította ezt a vonzalmát.

Egy amerikai tetoválószalon ugyanis az Instagramon hozta nyilvánosságra a képet, melyen Ariana Grande keze látható, rajta egy friss tetoválással, egészen pontosan egy pokémonnal, amit az énekesnő nemcsak az anime miatt varratott magára, hanem azért is, mertA non plus ultra érdekesség, hogy a japán fantáziavilág kérdéses karaktere meglepően hasonlít az énekesnőre, aki egyszerűen imádja a kis Eevee-t, így nem véletlen, hogy egy tetoválással is megörökítette őt magán.