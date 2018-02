Arctic Freezer 33 eSports ONE: egy vagány CPU hűtő direkt esportolóknak dedikálva

A kiváló hűtőiről ismert Arctic csapata is szeretné a jövőben egyre inkább kiszolgálni a gamer szegmensben fokozatosan nagyobb teret hódító esportolókat, így legutóbbi CPU hűtőjüket kifejezetten az ő számukra álmodták meg.

A rendkvül vagány megjelenéssel rendelkező Arctic Freezer 33 eSports ONE névre keresztelt hűtő két darab alacsony zajszinten üzemelő 12 centiméteres ventilátorral rendelkezik, melyek rendhagyó módon egymással ellentétes oldalon kerültek felszerelésre annak érdekében, hogyA 3 fázisú motorral rendelkező kiegészítő így folyamatosan képes alacsonyan tartani az új és csendesebb motor hőmérsékletet is - mintegy 10 Celsius fokkal -, ezáltal legalább négyszer olyan magas élettartam várható tőle, ami amegléte mellett konkrétan elpusztíthatatlan lesz.Az Arctic Freezer 33 eSports ONE mindemellett rendkívül csendes működést produkál, hiszen 200 és 1800 RPM között saját maga szabályozza a ventilátor forgási sebességét annak függvényében, hogy mekkora teljesítmény mellett kell hűteni a hardvert.A CPU hűtő már elérhető az Arctic webshopnál és a gyártó partnereinél 30 eurós, azaz, amivel a termék szinte verhetetlen a maga kategóriájában.