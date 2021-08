Arcleszakítós trailerrel robbant be a Call of Duty: Vanguard, novemberben meg is jelenik

Menetrend szerint leplezte le a Sledgehammer Games és az Activision kettőse a 2021-es Call of Duty-játékot, amely azontúl, hogy egy borzasztóan ütős trailerrel robbant be, még megjelenési dátumot is kapott.

November 5-ére tűzték ki az alkotás premierjét, amiről végül kiderült, hogy valóban Call of Duty: Vanguard lesz a címe, és nemcsak egy projektnévről beszélhetünk. A lövölde a második világháborúban fog játszódni, amit a fejlesztők szerint a valós történelem inspirált, és az egyjátékos kampány mellett értelemszerűen jelen lesz a kihagyhatatlan multis móka.Már most kiderül az előzetes alapján, hogy egy globális őrületre számíthatunk - megjárhatunk egy kazal terepet világszerte, így. PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, PS5-re és Xbox Series S / X-re fogják kiadni!

