Aranylemezen a Nioh 2

A Koei Tecmo és a Team Ninja teljes mértékben elkészült a Nioh 2 -vel, ugyanis frissen jelentették be azt az örömteli hírt, hogy aranylemezre került a produktum, magyarán minden készen áll a premierre.

Szinte napra pontosan egy hónap választ el minket a megjelenéstől, így éppen ideje volt annak, hogy végezzenek az utolsó simításokkal is. Nyilván ilyenkor még néhány apró-cseprő tényező várat magára, de tulajdonképpen kimondhatjuk, hogyÉs hogy mikorra is várhatjuk a népszerű slash 'em up / soulslike hibrid folytatását? A Koei Tecmo és a Team Ninja korábban a megjelenési dátumot március 13-ára tűzte ki, úgyhogy innentől, ha fél lábon is, de ki tudjuk várni a Nioh 2 debütálását!