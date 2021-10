Aranylemezen a Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 már gyakorlatilag a kanyarban van, a megjelenési dátum csak néhány hétre van, és most egy vadonatúj streamben megerősítették, hogy aranylemezre került a produktum.

A Let's Go! 10. epizódja a Forza Horizon 5 rádióállomásokról szólt, de volt néhány további információ is: például a Playground Games a továbbfejlesztett streamer módról is beszélt, amelynek célja, hogy a streamelők és a tartalomkészítők úgy játszhassanak a Forza Horizon 5 -tel, hogy közben nem kell lemondaniuk a zenéről.Amit pedig az imént említettünk:, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy elkészült a program, minden készen áll a premierre. Hogy ez mikor esedékes? November 5-én adják ki, PC-re, Xbox One-ra és Xbox Series S / X-re!

Nézd nagyban ezt a videót!