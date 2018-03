A Bandai Namco egy újabb kedvcsinálóval örvendeztetett meg minket a Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom -ról, melynek főszereplői az aprócska Higgledies-lények lettek, amiket korábban a sorozat világának pokémonjaiként írtunk le.

Ezek az aprócska mágikus lények a játékban azt a célt szolgálják majd, hogy segítsenek Evan, avagy a főhős számára elérni a célt, ezáltal Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom már a múlt héten megjelent a boltok polcain - többek között kis hazánkban is -, így ha utólag tetszett volna meg a játék az alábbi videó alapján, most még melegében beszerezheted magadnak.

Nézd nagyban ezt a videót!