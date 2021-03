A Modus Games csapata előhozakodott egy friss látnivalóval a minden téren klasszikus élményeket kínáló Lost Words: Beyond the Page című atmoszferikus puzzlerről, mely leginkább a történetre koncentrál, ami egy fiatal lány naplóját igyekszik felgöngyölíteni.

A Rhianna Pratchett által megálmodott cselekmény a játék egyik központi elemét képviseli majd, de a hangulat, az Estoria varázslatos fantáziavilága, nem mellesleg pedig a folyamatos fejtörőkre épülő játékmenet egyaránt ott lesz a szeren.Minderre pedig már nem is kell sokáig várniuk a 2D-s platformerek kedvelőinek, hiszen a Lost Words: Beyond the Page várhatóan április 6-án érkezik meg közénk PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is.

Nézd nagyban ezt a videót!